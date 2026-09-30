Gobierno concreta vuelo de expulsión de 40 extranjeros a Colombia y Perú

Este miércoles, el Gobierno anunció que 40 migrantes fueron expulsados en un vuelo de Fuerza Aérea de Chile (FACH) en dirección a Perú y Colombia.

De acuerdo a lo informado, se trataría del noveno vuelo efectuado en la administración del presidente José Antonio Kast. En el que se trasladaron 32 ciudadanos colombianos y ocho peruanos, de los que 22 corresponden a expulsiones judiciales y 18 a expulsiones administrativas.

En este vuelo se trasladaron 32 ciudadanos colombianos y ocho peruanos, de los que 22 corresponden a expulsiones judiciales y 18 a expulsiones administrativas.

Con este despliegue, “ya son 1.764 las expulsiones materializadas durante 2026“, aseguran desde el Gobierno, donde 1.468 se concretaron durante la administración de Kast.

“En promedio, nuestro gobierno, en coordinación con la Policía de Investigaciones y con el Servicio de Migraciones, ha en promedio expulsado 200 extranjeros mensuales y más de 6 expulsiones diarias, lo que nos parece que es una cifra relevante de la forma en que se ha ido llevando adelante el plan de reordenamiento migratorio”, afirmó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, Frank Sauerbaum, destacó que en lo que va del año 2026 se han registrado 10.197 salidas voluntarias efectivas.

“Esto significa que hay 10.000 extranjeros menos en nuestro país que tenían la condición de ingreso irregular, de los cuales un 79,13% son venezolanos que han salido del orden de 7.200 ciudadanos venezolanos que estaban en condición irregular y que ahora ya no están en nuestro país”, agregó.

“Estas son cifras clarísimas, contundentes, que dan cuenta del avance del Plan de Reordenamiento Migratorio que se ha ido trabajando entre la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones, ambas instituciones a las cuales a nombre del Gobierno agradezco y también felicitamos”, finalizó Sauerbaum.