Dos chilenas son destacadas por la revista TIME entre las “100 estrellas emergentes más influyentes del mundo”

Este miércoles, la revista TIME dio a conocer su nueva edición de TIME100 Next 2026, donde dos chilenas fueron elegidas como unas de las “100 estrellas emergentes más influyentes del mundo” en una nueva edición de la revista.

El listado de las personas más influyentes a nivel global reúne a artistas, activistas, deportistas, empresarios y figuras públicas, en el que se encuentran las chilenas Isidora Uribe Silva y Cristina Etcheberry.

¿Quién es Isidora Uribe? Desde la Teletón a la ONU

Isidora Uribe Silva es una joven de 21 años, que tiene parálisis cerebral y es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Fue destacada en la categoría “Advocates” de la revista y su perfil dentro de la revista fue escrito por la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Catherine Russell.

“De los 1.300 millones de personas con discapacidad en todo el mundo, millones son niños y jóvenes que aún enfrentan barreras para aprender, participar y sentirse parte de la sociedad. Isidora Uribe Silva está derribando esas barreras”, escribió Rusell para el perfil de la chilena.

“Siendo adolescente con parálisis cerebral, esta joven chilena fundó la Fundación Encuentra Tu Lugar para ayudar a las personas con discapacidad a desarrollarse plenamente en la educación, el empleo y la vida comunitaria”, agregó la directora.

Uribe en 2011 fue elegida como niña símbolo y embajadora de la Teletón cuando tenía seis años. En 2022 fue elegida como una de las 17 Jóvenes Líderes Mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por las Naciones Unidas y en 2024 fue galardonada por la Fundación Roosevelt con el premio Libertad de la Necesidad.

A través de su cuenta de Instagram, agradeció ser reconocida por la revista y señaló que “este reconocimiento tiene un significado muy especial para mí porque representa un camino que comenzó hace varios años”.

“Hay una frase de la descripción de TIME que me llegó especialmente: en este camino de ayudar a otros a encontrar su lugar, yo también encontré el mío”, agregó Uribe.

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¿Quién es Cristina Etcheberry? La mujer detrás de Toku

Cristina Etcheberry es Ingeniera Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y es cofundadora de Toku, una empresa de finanzas y pagos en Latinoamérica. La chilena fue destacada en la categoría “Fenómenos“.

Quien estuvo a cargo de su perfil fue el reportero de la revista TIME, Harry Booth, quien escribió que Toku, la empresa que cofundó en 2022, “ayuda a empresas de toda América Latina a gestionar cobros recurrentes sin fricciones. Toku (…) procesa unos 8.000 millones de dólares anuales para más de 500 clientes corporativos, entre ellos Chevrolet y grandes aseguradoras como Zurich y MetLife”.

“El objetivo de Toku es liberar a las empresas de la tarea de perseguir facturas impagadas y conciliar registros de pago en sistemas bancarios desconectados”, agrega Booth.

En 2025, Toku recaudó 48 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A, la mayor cifra obtenida por una startup encabezada por mujeres en la región. “Etcheberry tiene grandes planes para el futuro de la plataforma”, destacaron desde la revista.

A esto se suma el lanzamiento en marzo de un agente de Inteligencia Artificial por parte de Toku. La herramienta no solo gestiona cobranzas mediante WhatsApp, correo electrónico o llamadas, sino que también permite estructurar acuerdos de pago, logrando reducir la morosidad hasta en un 50%, según cifras de la compañía.

Etcheberry fue reconocida en 2024 entre las “100 Mujeres Líderes“, en la categoría “Empresarias” de Mujeres Empresarias.