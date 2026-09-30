Tendrá fecha fija en noviembre: Cámara aprueba por unanimidad proyecto que crea el Día Nacional de la Teletón

En condiciones de pasar a la fase de promulgación como ley quedó el proyecto que establece el Día Nacional de la Teletón y el Día Nacional del Encuentro Familiar, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados diera su aprobación unánime a la propuesta impulsada por el Ejecutivo.

Este proyecto busca constituir el Día Nacional de la Teletón, el primer sábado de noviembre de cada año, y el Día Nacional del Encuentro Familiar, el domingo inmediatamente siguiente y consecutivo.

Por ello, si el jueves 1 de noviembre corresponde a un jueves, viernes o sábado, ambas fechas se trasladarían al fin de semana siguiente.

El objetivo de esta propuesta es reconocer el aporte de la Teletón a la rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad. Además, se espera relevar a la familia como espacio de apoyo y acompañamiento.

En tanto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García, destacó que la iniciativa busca evitar que la cruzada solidaria coincida con procesos electorales u otras instancias, por lo que este proyecto facilitaría su organización.

“Muchas veces ocurrió que la fecha de la Teletón tenía que competir, por ejemplo, con las elecciones: elecciones parlamentarias, primera vuelta de elección presidencial. Eso dificultaba tener una fecha precisa. Al establecer que la fecha de la Teletón va a ser el primer viernes y el primer sábado del mes de noviembre de manera permanente, permite que los canales de televisión, las radioemisoras, las empresas y todas las instituciones que se organizan puedan tener una mejor planificación“, señaló.

El titular de la Segpres también resaltó el carácter transversal que ha adquirido el evento y su impacto en diversas organizaciones de la sociedad, agregando que esta fecha “se ha transformado en una gran fiesta nacional, en una gran actividad de encuentro de la familia, de encuentro de las organizaciones de vecinos, de las organizaciones gremiales y de los estudiantes”.

Ahora, corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social y Familia promover la difusión y el conocimiento público de las conmemoraciones.