Reforma al sistema político es despachada a ley: ¿Cuáles son las nuevas exigencias que deberán cumplir los partidos?

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó formalmente a ley el informe de la Comisión Mixta acerca de la reforma al sistema político.

La iniciativa, tramitada bajo el mandato del expresidente Gabriel Boric, buscaba poner fin a la fragmentación política en el Congreso.

El texto fue ratificado por 125 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones, logrando visar el polémico artículo que ordena a todas las colectividades a condenar expresamente la violencia política y los regímenes totalitarios.

En paralelo a dicha aprobación, el debate estuvo tensionado por la formalización de reservas de constitucionalidad.

El diputado Jaime Mulet (FRVS) anunció la acción legal señalando que la normativa vulnera el artículo 19 de la Constitución en lo relativo al derecho a la igualdad ante la ley, al imponer trabas que “perjudicarían a los partidos más pequeños” elevando las exigencias para su conformación.

Por otro lado, Hans Marowski (PNL) también utilizó una reserva de constitucionalidad contra los artículos que dificultan la participación política.

El legislador sostuvo que “para quienes ya están instalados, las reglas se mantienen. Para quienes quieren entrar a competir, las puertas se hacen más estrechas”, agregando que “no nos digan que esta reforma resuelve la crisis de representación porque no lo hace… termina fortaleciendo a los partidos ya instalados”.

¿Qué dice el proyecto aprobado?

Los cambios fijan exigencias de representatividad territorial y de afiliación a tiendas políticas.

De acuerdo con el texto despachado, para poder subsistir, los partidos deberán acreditar presencia en al menos ocho regiones del país, reuniendo además una cantidad de militantes equivalente al 0,3% del padrón electoral definitivo en cada uno de estos sectores.

Además, la legislación otorga un plazo de 18 meses para actualizar las afiliaciones en todas las colectividades activas en la actualidad.

Una de las medidas más drásticas es la que decreta el fin de los partidos sin representación parlamentaria, sancionando con la disolución inmediata a las agrupaciones que no tengan escaños en alguna de las dos cámaras.