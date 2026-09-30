Minería arrastra la producción industrial en agosto con caída de 11,7% por menor actividad del cobre

La producción industrial de Chile cayó 5,7% en agosto de 2026 frente al mismo mes del año pasado, arrastrada principalmente por el fuerte retroceso de la actividad minera, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Minera disminuyó 11,7% interanual y restó 4,683 puntos porcentuales a la variación del indicador industrial, convirtiéndose en el componente con mayor incidencia negativa durante el mes.

El deterioro de la minería también se observó frente al mes inmediatamente anterior. En términos desestacionalizados, que permiten comparar periodos eliminando factores propios de cada época del año y efectos de calendario, la producción minera registró una caída mensual de 7,5%.

En la misma medición, el Índice de Producción Industrial retrocedió 2,2% respecto de julio.

Minería metálica cae 16,9% y golpea la producción industrial

El principal factor detrás del resultado minero fue la minería metálica, cuya producción disminuyó 16,9% en doce meses y restó 14,629 puntos porcentuales al Índice de Producción Minera.

El INE explicó que el descenso estuvo asociado principalmente a una menor extracción y procesamiento de cobre, uno de los componentes de mayor peso dentro de la actividad del sector.

De acuerdo con el organismo, la menor producción de cobre respondió en parte a los efectos del temporal ocurrido en julio de 2026, que interrumpió la continuidad de operaciones productivas y cuyas consecuencias se extendieron durante agosto.

A este factor se sumaron menores leyes de mineral en importantes faenas mineras, lo que implica una menor concentración del metal en el material extraído y, por lo tanto, una menor cantidad de cobre obtenida a partir del mineral procesado.

La fuerte contracción del cobre contrastó con el desempeño de otros segmentos de la minería. La minería no metálica aumentó 22,3% interanual y aportó 2,863 puntos porcentuales al índice minero, impulsada por una mayor producción de carbonato de litio.

Los recursos energéticos también anotaron un crecimiento de 8,0%, debido a una mayor producción de petróleo crudo y gas natural, aunque su incidencia fue de solo 0,041 puntos porcentuales.

Manufactura retrocede 2,6% anual

El retroceso industrial no se limitó a la minería, aunque ese sector concentró el mayor impacto. El Índice de Producción Manufacturera disminuyó 2,6% en doce meses y restó 1,194 puntos porcentuales al indicador industrial.

En contraste, la producción de electricidad, gas y agua aumentó 1,0% y aportó 0,148 puntos porcentuales, moderando parcialmente la caída general.

Dentro de la manufactura, el INE informó que la elaboración de productos alimenticios cayó 2,2% interanual, principalmente por una menor producción de productos vinculados a la elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.

También disminuyó 9,5% la fabricación de productos elaborados de metal y 8,9% la fabricación de productos farmacéuticos. Pese al retroceso anual, la producción manufacturera mostró un avance desestacionalizado de 1,7% frente a julio.

El resultado de agosto muestra así una caída industrial marcada principalmente por el desempeño del sector minero y, dentro de este, por la menor actividad relacionada con el cobre. Mientras la manufactura también presentó un descenso interanual, su comportamiento mensual fue positivo y electricidad, gas y agua crecieron frente al año anterior.