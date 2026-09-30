Gremios de camioneros abren mesa con el Gobierno por precio del diésel y piden cambios al MEPCO

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile y la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile informaron este miércoles que iniciaron una mesa de trabajo con el Gobierno para abordar el impacto de las alzas del diésel sobre el transporte de carga y avanzar en cambios que permitan trasladar esas variaciones a las tarifas del sector.

Las dirigencias de ambos gremios sostuvieron una reunión con subsecretarios del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en continuidad con conversaciones previas con el Ministerio de Hacienda.

En una declaración conjunta, las organizaciones advirtieron que “nuestras bases, especialmente pymes, carecen de márgenes para afrontar aumentos continuos” y plantearon la necesidad de adoptar medidas frente al encarecimiento de los combustibles.

Uno de los principales ejes acordados es avanzar en la implementación de un Fuel Surcharge, mecanismo que los gremios describen como un recargo por combustible de carácter legal y vinculante.

Su objetivo sería permitir el traspaso automático, transparente y simétrico de las variaciones del costo del diésel a los generadores de carga que contratan los servicios de transporte.

Camioneros piden cambios al MEPCO

La segunda materia planteada apunta al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). La CNDC y la CNTC pidieron revisar lo que califican como distorsiones en el componente variable del impuesto específico al diésel y sostienen que su actual funcionamiento perjudica la estructura de costos del sector.

“Los gremios del transporte no estamos pidiendo subsidios, sino solo instrumentos técnicos que permitan corregir las fuertes distorsiones y vacíos que actualmente existen en la estructura de costos de los combustibles”, señalaron.

Los gremios también manifestaron preocupación por eventuales nuevas presiones sobre el precio del diésel ante una posible restricción de exportaciones desde Estados Unidos, escenario que, según sostienen, podría afectar especialmente a Chile. En ese contexto, afirmaron que la autoridad “comprende la necesidad de acciones que permitan ir superando esta dañina contingencia” y aseguraron que durante la reunión se alcanzaron compromisos para continuar trabajando en las medidas propuestas.

La CNDC y la CNTC señalaron que seguirán participando en la mesa con el Ejecutivo y que esperan que los acuerdos se traduzcan en instrumentos legales que entreguen mayor certeza al transporte de carga.

“Ambos gremios continuaremos participando en esta mesa de trabajo con firmeza técnica y sentido de urgencia”, indicaron, junto con asegurar que mantendrán informadas a sus federaciones y asociaciones sobre el avance de las conversaciones.