Santiago inaugura módulos de seguridad y puestos de mando en puntos estratégicos de Meiggs y Plaza de Armas: Así funcionarán

La Municipalidad de Santiago, junto a la Asociación de Desarrollo del Barrio Meiggs y la Comunidad China en Chile, informaron sobre la instalación de 8 módulos de seguridad y dos puestos de mando en puntos estratégicos del Barrio Meiggs y en Plaza de Armas.

Los dispositivos son parte de la estrategia de intervención urbana y de seguridad en la comuna y tendrán una central de cámaras que “permitirá monitorear sus alrededores y mantener comunicación directa con Carabineros y la central municipal”.

El alcalde Mario Desbordes comentó: “Hemos recibido las primeras oficinas preciosas que nos donó la ciudad de Lishui, en China, con la comunidad china del Barrio Meiggs, que van a ser utilizadas para atención de público, para informaciones, para seguridad”.

Y agregó: “Son un lujo, en la línea de llevar el Barrio Meiggs al mejor estándar internacional, un barrio visitado por miles de personas de Chile entero y del extranjero, que va a quedar en los próximos años transformado en un lugar maravilloso”.

Desde el municipio detallaron que estos nuevos dispositivos tendrán una central de cámaras que “permitirá monitorear sus alrededores y mantener comunicación directa con Carabineros y la central municipal”.

“El primer embarque, que incluyó dos puestos de mando y los dos primeros módulos de seguridad para accesos, zarpó desde China a fines de julio y arribó al puerto de San Antonio el 17 de septiembre”, añadieron.

El primero de los puestos de mando fue instalado la madrugada del sábado 26 de septiembre en Barrio Meiggs. Con este dispositivo se podrá mantener un monitoreo del perímetro comercial y fortalecer la coordinación operativa en terreno.

El segundo está ubicado en la Plaza de Armas, “reforzando la vigilancia en uno de los principales nodos cívicos de la comuna”.

En ese sentido, “serán ocho módulos de seguridad destinados a los accesos de la zona intervenida en Barrio Meiggs, que cuenta con 14 portones. Su instalación avanzará de manera escalonada a medida que se incorporen las estructuras restantes”.

La Municipalidad indicó que el segundo embarque —donde vienen los 6 módulos de seguridad restantes— está en tránsito marítimo desde China y se espera su llegada al Puerto de San Antonio entre el 10 y el 15 de octubre.

Con la llegada de estos nuevos dispositivos se espera lograr una “presencia táctica 24/7 en Barrio Meiggs y Plaza de Armas, reduciendo los tiempos de respuesta ante emergencias, apoyando la regulación y fiscalización de los flujos peatonales y vehiculares en los accesos y disuadiendo incivilidades y comercio informal”.