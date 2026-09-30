MOP destaca mejora en situación hídrica a nivel país: Caudales de ríos aumentaron cerca de 82% en comparación con 2025

Una mejora en la situación hídrica a nivel país reveló el Pronóstico de Caudales de Deshielo elaborado por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El informe incluye lluvias y nieves acumuladas hasta el 31 de agosto, además de la situación de los embalses y disponibilidad de agua entre las regiones de Atacama y Ñuble con fines de consumo humano y desarrollo productivo.

El biministro del MOP y de Transportes, Louis de Grange, destacó que “según el pronóstico realizado por la DGA, la disponibilidad de agua superará en promedio un 82% a igual periodo anterior”.

“Este año la situación hídrica es bastante favorable comparada con 2025, sobre todo en el norte del país, y tenemos seguridad de contar con disponibilidad para riego y abastecimiento de agua potable para la población de aquí a marzo de 2027”, agregó.

Desde el Ministerio detallaron también que de los 25 embalses a nivel nacional que son monitoreados por la DGA, 14 están sobre el 80% de su capacidad. En agosto de 2025, había 9 que estaban en dicha condición.

En ese sentido, el secretario de Estado afirmó que “a nivel general, el registro de agosto de 2026 muestra una recuperación significativa del almacenamiento total de nuestros embalses respecto de agosto de 2025, siendo el volumen total un 31.2% superior al registro del año anterior”.

Recuperación hídrica: Lluvias y fenómeno de “El Niño”

De acuerdo con el MOP, “las precipitaciones han mostrado una recuperación destacable respecto de años anteriores, las reservas de nieve presentan mejores condiciones respecto de períodos previos y un alto número de los embalses registra niveles de almacenamiento cercanos a su capacidad máxima”.

Esto ocurre luego del paso de diversos sistemas frontales registrados en gran parte del país desde julio pasado, que estuvieron asociados al fenómeno de “El Niño”.

Con todo, de Grange señaló que, a pesar de la mejora en las condiciones hídricas a nivel nacional, todavía no hay evidencia suficiente para declarar de manera definitiva el término de la megasequía iniciada en 2010, “por ello queremos subrayar que es fundamental el uso eficiente y responsable del recurso hídrico”.

Proyección por regiones

El informe de la DGA también presentó un pronóstico por regiones respecto a los volúmenes de agua.

En la Región de Atacama, por ejemplo, “se proyectan volúmenes de agua en los ríos que alcanzarían el doble de los promedios históricos, mientras que en la Región de Coquimbo también se pronostica un escenario de buena disponibilidad, con superávits respecto del promedio histórico que varían entre 11% y 131%”.

Mientras que entre las regiones de Valparaíso y Metropolitana se estima en términos generales la presencia de “una condición favorable respecto al año anterior, pero moderadamente deficitaria respecto del promedio histórico. Y entre las regiones de O’Higgins y Ñuble, los volúmenes pronosticados presentan una condición general cercana al promedio histórico”.

La Dirección General de Aguas advirtió que, debido a las “importantes acumulaciones nivales y eventuales episodios de altas temperaturas que pudiesen ocurrir, se podrían esperar incrementos de caudales”.

En ese sentido, es “fundamental el monitoreo permanente de la Red Hidrométrica Nacional, formada por 4.398 estaciones: meteorológicas, fluviométricas, nivométricas y piezométricas, de calidad del agua y monitoreo de embalses y lagos, que entregan datos clave para la toma de decisiones de autoridades y para la ciudadanía”.