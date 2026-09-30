Así cambió el Desierto Florido: Imágenes de Copernicus muestran el impactante antes y después de la germinación en Atacama

El programa europeo Copernicus, coordinado por la Comisión Europea junto con la Unión Europea (UE) y la Agencia Espacial Europea (ESA), destacó el fenómeno del Desierto Florido registrado durante 2026 a través de imágenes captadas por su satélite Sentinel-2.

Las imágenes hacen comparativa de años, entre el 24 de septiembre de 2025 y el 21 de septiembre de 2026. En la cual, la imagen del presente año muestra una abundante vegetación de color rojo brillante, en contraste con el paisaje árido del periodo anterior.

“Extendiéndose por el norte de Chile, entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes, la Región de Atacama alberga uno de los paisajes más secos de la Tierra. Sin embargo, en años con cantidades inusuales de lluvia, las semillas y bulbos que yacen inactivos en el suelo pueden germinar y cubrir de flores partes del desierto. Conocido localmente como el Desierto Florido, este raro fenómeno natural ocurrió nuevamente en 2026, luego de lluvias excepcionales durante el invierno del hemisferio sur”, dice el escrito.

El comunicado finaliza señalando que “los datos de Copernicus Sentinel-2 apoyan el monitoreo de los cambios en la vegetación y los paisajes a lo largo del tiempo, y ayudan a documentar eventos ambientales raros como este florecimiento del desierto”.

El fenómeno se debe a las precipitaciones que tuvieron una magnitud significativa durante el mes de julio, luego de diversos sistemas frontales registrados en Atacama, aportando el agua necesaria para activar la vegetación.

Las primeras floraciones empezaron a observarse durante este mes, pero se espera que continúen intensificándose durante octubre, tiempo en el que distintos sectores podrían mostrar una mayor presencia de vegetación y diversidad de especies.