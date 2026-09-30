Estados Unidos: Un tribunal suspendió ejecución de Christa Pike una hora antes de que estuviera programada

(AP) — Un tribunal federal de apelaciones suspendió la ejecución de Christa Pike en Tennessee aproximadamente una hora antes de que estuviera programada para comenzar este miércoles.

Los jueces indicaron que desean revisar si sus denuncias de abuso sexual y violación durante su infancia fueron consideradas en su totalidad antes de que fuera condenada a muerte.

Pike, ahora de 50 años, fue condenada por un asesinato cometido en 1995 cuando tenía 18 años. Esta habría sido la primera ejecución de una mujer en Tennessee en al menos 200 años.

No quedó claro de inmediato si el fiscal general de Tennessee apelaría la decisión ni cuánto tiempo podría retrasarse la ejecución.

Los testigos de la ejecución ya se habían reunido en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, cuando se ordenó la suspensión de la ejecución, alrededor de las 9 a.m., hora local.