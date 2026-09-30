Último día para usar el Cupón de Gas: revisa cuánto saldo te queda antes de que termine el beneficio

Este miércoles 30 de septiembre se acaba el plazo para usar el Cupón de Gas.

Si aún tienes parte del bono, aún se puede utilizar en los distribuidores adheridos. Por ello, antes de realizar otra compra, puedes revisar directamente cuánto saldo te queda disponible.

El cupón, que corresponde a $27.000 no exige gastar la totalidad del saldo, por lo tanto, si el precio del cilindro es menor al de la ayuda económica, el saldo restante continúa para una compra posterior.

¿Cómo revisar si aún tengo saldo?

La manera más directa de consultar el saldo es a través de las aplicaciones de BancoEstado o RutPay.

Una vez allí, se debe ingresar a la sección de tus beneficios, concretamente al Cupón de Gas Licuado. Allí se puede revisar el monto disponible y los otros movimientos de la ayuda económica.

Si todavía queda dinero libre, ese monto se debe utilizar en una nueva compra solo hasta hoy, miércoles 30 de septiembre.

Cabe recordar que la activación del beneficio era hasta el 30 de junio de 2026. Por lo tanto, a esta fecha, la consulta de saldo corresponde a quienes realizaron oportunamente la implementación de este.