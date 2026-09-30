“Bacheletazo” en La Pintana: Oposición ordena filas en acto de homenaje con Gabriel Boric como orador principal

Este miércoles a las 18:00 horas se realizará un acto de homenaje a la expresidenta Michelle Bachelet en la comuna de La Pintana. Contará con la presencia de figuras políticas de la oposición, incluso el expresidente Gabriel Boric.

El “Bacheletazo”, como se ha acuñado en el mundo polítco, ocurre días después de que la exmandataria anunciara el retiro de su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

La cita coincide también con el reordenamiento opositor respecto al liderazgo político en torno a los reparos de ambos mandatarios por la adhesión de Chile al “Escudo de las Américas”. En dicha carta los exmandatarios expresaron su descontento con la decisión del presidente José Antonio Kast.

La convocatoria reunirá también a exministros de las dos administraciones. Entre los asistentes confirmados se encuentran la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, y la exvocera de Gobierno, Camila Vallejo.

De acuerdo a los organizadores, este acto busca reconocer la trayectoria política y el liderazgo de Bachelet tras su fallida candidatura, además de expresar el apoyo ciudadano a la exmandataria.