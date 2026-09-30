Meteorología emite aviso por nubes convectivas con “características tornádicas” en dos regiones: ¿Cuándo y dónde serán?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por nubes convectivas con características tornádicas para dos regiones del país.
Hay “probabilidad de intensos vientos locales arrachados tornádicos”, detalló el organismo.
¿Qué regiones afectará?
El fenómeno se producirá entre la mañana del viernes 2 y la tarde del sábado 3 de octubre.
- Los Ríos: Cordillera de la Costa, Valle
- Los Lagos: Cordillera de la Costa, Valle, Litoral interior
¿Qué significa un aviso?
De acuerdo con la DMC, un aviso implica el pronóstico de “fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
En esa línea, recomendó a la población mantenerse informada en caso de realizar actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Revisa el detalle de dónde se presentarán las nubes convectivas.
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