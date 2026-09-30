“Nosotros no damos ultimátum”: Camioneros niegan haber dado un ultimátum de 48 horas al Gobierno por nuevas alzas en el diésel

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, rechazó que las confederaciones de camioneros hayan entregado un ultimátum al Gobierno por el alza en el precio de los combustibles, tras una reunión sostenida con el subsecretario de Economía en medio de la expectativa por una nueva alza en el precio del diésel.

Consultado sobre el plazo de 48 horas que se le habría dado al Gobierno para responder, Pérez fue categórico en desmentir esa versión: “Nosotros no damos ultimátum, lo que decimos al gobierno que esto tiene que tener una solución urgente, porque es un problema que afecta a toda la nación”.

El dirigente explicó que cualquier decisión sobre movilizaciones o un eventual paro no depende de la dirigencia, sino de las bases de ambas confederaciones: “Nosotros, con las dos confederaciones, si ustedes quieren que les hablemos de movilizaciones o de paro, primero tenemos que informar a nuestras bases, nuestras bases son soberanas en indicarnos los caminos a seguir, así que, por favor, eliminemos eso de los famosos ultimátum, porque no es así”.

Según explicó, el trabajo que han realizado hasta ahora ha sido de carácter preventivo, informando sobre la gravedad de un problema que, dijo, afecta particularmente a las familias más vulnerables.

En la misma línea, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, planteó que cualquier decisión de movilización requiere primero un análisis estratégico.

“El tema es que uno cuando va a tomar la decisión de una movilización tiene que saber para qué sirve y en qué momento sirve. Porque después te puedes quedar tú con una movilización y quedas sin apoyo”, sostuvo, y descartó un paro en lo inmediato, salvo que alguna organización decida actuar por su cuenta. “Salvo que se arranque alguna organización nuestra y tome la decisión”, precisó.

Gremios buscan reajuste automático de tarifas

Araya detalló que en la reunión de la mañana se abordó el mecanismo que buscan implementar con el Gobierno para que el precio del transporte pueda reajustarse automáticamente cada vez que sube el combustible, en línea con lo ocurrido en marzo, cuando el diésel subió $580 y el subsecretario de Economía ayudó a mediar con los generadores de carga para ajustar algunas tarifas de flete.

“Se buscó con el subsecretario, se está buscando un instrumento, como se puede querer llamar, para que el camionero tenga la posibilidad de reajustar sus tarifas“, explicó, precisando que la idea es que “por cada alza del combustible se va a poder ajustar al alza el costo del transporte”, indicó.

El dirigente de la CNDC señaló que aún no ha existido una reunión directa con el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, debido a que este se encuentra abocado a la presentación del Presupuesto 2027, aunque valoró el rol de puente que ha cumplido el subsecretario con otras carteras del Gobierno.

Araya remarcó además el peso del gremio dentro de la economía nacional: “Piensen que nosotros movemos el 93% de la carga en el país, por lo tanto, si nos quedamos en la casa, no hay transporte”.

En esa línea, pidió al Gobierno un trato distinto al que, según dijo, recibieron de administraciones anteriores. “Espero que el gobierno nos trate con buenas condiciones, no como muchas veces ahí hubieron gobiernos que nos trataba un poco menos que éramos bandidos”, sostuvo.

Ambos dirigentes coincidieron en que las conversaciones con el Gobierno continuarán la próxima semana, con el subsecretario de Economía como enlace entre las confederaciones y las distintas carteras involucradas, entre ellas Energía, Obras Públicas, Trabajo y Hacienda, además del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Enap informará nuevas alzas en los combustibles

Enap informará la tarde de este miércoles las nuevas alzas en los combustibles, donde se espera una fuerte subida en el diésel, luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, planteara limitar las exportaciones de diésel ante la crisis mundial del petróleo.