Presupuesto 2027: Kast hablará en cadena nacional este miércoles a las 21:00 horas

El Presidente José Antonio Kast presentará este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 mediante una cadena nacional programada para las 21:00 horas.

El mandatario entregará los principales lineamientos de la propuesta que deberá ser discutida por el Congreso y que, según adelantaron parlamentarios oficialistas, contempla un aumento de 1,5% del gasto público.

Entre los principales focos del proyecto estarán la inversión, las obras públicas, la generación de empleo y la seguridad, además de áreas como vivienda y salud.

Oficialismo adelanta ejes del Presupuesto 2027

Los detalles fueron abordados durante una reunión encabezada por Kast con representantes de los partidos oficialistas en el Palacio de Cerro Castillo.

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, señaló que entre los principios del proyecto estarán la responsabilidad fiscal, la contención del gasto y la consolidación fiscal, junto con un énfasis en inversión y empleo.

En tanto, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, destacó el aumento previsto del gasto y señaló que los recursos tendrán especial foco en obras públicas, vivienda y seguridad.

El proyecto deberá iniciar ahora su tramitación en el Congreso Nacional, donde diputados y senadores analizarán las distintas partidas propuestas por el Ejecutivo para 2027.