Osorio valora alza de Chile pese a derrota: “Quedamos más conformes, pero no contentos”

Darío Osorio lamentó la derrota 4-2 de Chile ante Estados Unidos, aunque destacó la mejora que mostró La Roja respecto de su anterior presentación frente a Canadá.

“Queda una sensación triste, merecíamos un poco más. El resultado no refleja tanto lo que se vio en el partido”, señaló el atacante tras el encuentro disputado en St. Louis.

El jugador de Crystal Palace fue uno de los puntos altos del equipo de Nicolás Córdova y estuvo cerca de marcar durante el primer tiempo, con un remate que terminó en el poste.

“Vimos una mejora, pero hay que seguir trabajando. Quedamos un poco más conformes, pero no contentos”, sostuvo Osorio.

El delantero también reconoció que a Chile le faltó precisión para aprovechar sus mejores pasajes. “En el primer tiempo faltó estar más finos para definir. Tuvimos dos palos y jugadas que sacó el arquero, pudimos asegurar ahí”, afirmó.

De cara al proceso que encabeza Córdova, Osorio aseguró que el plantel mantiene su respaldo al trabajo del entrenador: “Estamos bien con la confianza del entrenador, dice que estamos construyendo para las Clasificatorias. Todos estamos unidos por el objetivo”.