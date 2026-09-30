Comienzan postulaciones al Subsidio Unificado al Empleo: Quiénes pueden postular al beneficio que entrega hasta $185 mil

A partir de este jueves 1 de octubre comienzan las postulaciones al Subsidio Unificado al Empleo (SUE).

Se trata de un beneficio estatal que busca potenciar los empleos formales en cuatro grupos prioritarios con baja participación laboral: jóvenes, mujeres, personas mayores y personas en situación de discapacidad.

Está dirigido tanto a personas trabajadoras como a empleadoras.

Cabe señalar que el SUE unifica a otros subsidios relacionados con el trabajo. Se trata de: Subsidio al Empleo Joven (SEJ), Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes (SPTJ).

El Subsidio Unificado al Empleo entrega un monto de hasta $185.150 mensuales. Dicha cifra depende de la renta bruta mensual.

Desde el Sence explicaron que “los trabajadores dependientes que pertenezcan a los grupos beneficiados y cumplan con los requisitos, tendrán derecho a un subsidio en dinero por un porcentaje no superior al 20% de su remuneración bruta y el monto estará sujeto a tres tramos de renta”.

Mientras que los independientes “deberán acreditar tener una renta no superior a 2,25 IMM en el año respectivo. En cuanto a los empleadores, estos deberán tributar en primera categoría y cumplir con requisitos como pago de cotizaciones y multas laborales”.

Subsidio Unificado al Empleo: ¿Cuáles son los requisitos?

Ser parte de uno de estos grupos prioritarios:

Personas jóvenes de entre 18 y 24 años 11 meses y 30 días de edad.

Mujeres de entre 25 y 54 años 11 meses y 30 días de edad.

Personas mayores de 55 años.

Personas mayores de 18 años con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND).

También se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener una renta bruta mensual (previo a los descuentos) menor a 2,5 ingresos mínimos mensuales ($1.383.000 desde mayo de 2026).

Que en los 18 meses anteriores a tu postulación, registres al menos 6 meses de desempleo continuos u 8 discontinuos.

Pertenecer, al momento de la postulación, al 40% de hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH). Este requisito no será necesario si eres parte del Registro Nacional de Discapacidad.

Cómo postular al Subsidio Unificado al Empleo

En el caso de las personas trabajadoras, deben seleccionar esta opción al momento de postular, iniciar sesión con Clave Única, completar la información necesaria y seguir los pasos que ahí se indican.

“Si eres empleador y deseas realizar la postulación en representación de tus empleados, debes seleccionar esta opción, iniciar sesión con tu Clave Tributaria, completar la información necesaria y seguir los pasos indicados”, explican en el portal Ventanilla Única Social.