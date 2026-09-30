Desempleo: Ministro del Trabajo habla de “una situación muy difícil” y afirma que “estamos actuando con decisión”

Este miércoles, el INE informó que la tasa de desempleo del trimestre junio-agosto de este año aumentó a 9,6%.

Esto significa un aumento de 1,0 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, debido al incremento de la fuerza de trabajo (0,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,9%).

En mujeres, en tanto, la tasa de desocupación alcanzó 10,3%, con un alza de 1,0 pp. en un año.

Tras ello, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó que se trata de una “cifra que refleja una situación muy difícil para muchas familias y frente a la cual estamos actuando con decisión”.

En ese sentido, recordó la presentación del Plan Chile Despega, el cual “moviliza $1,3 billones para impulsar más de 100.000 empleos”.

“Son recursos para acelerar obras públicas, viviendas y proyectos comunales, apoyar a las empresas y reforzar los subsidios de la contratación, con un foco puesto en mujeres, puesto que la tasa de desempleo en las mujeres es mayor que en los hombres”, sostuvo la autoridad.

También apuntó al Subsidio Unificado al Empleo (SUE) con foco en jóvenes, mujeres, personas en situación de discapacidad y mayores de 55 años.

El ministro afirmó: “Pero no estamos mirando solo el corto plazo; también estamos impulsando proyectos de más largo plazo, como Sala Cuna Universal, para remover una de las principales barreras que enfrentan las mujeres para trabajar y una agenda de adaptabilidad laboral para facilitar nuevas oportunidades de empleo formal”.

“Hay algo que debemos decir con claridad: para recuperar el empleo de manera sostenida, Chile necesita recuperar el crecimiento y la inversión“, aseveró.

En esa línea, señaló que desde el Ministerio del Trabajo están “poniendo todos los instrumentos disponibles al servicio del empleo y generando las condiciones para que el crecimiento se transforme rápidamente en más contratación, más empleo formal y mejores oportunidades para las familias”.

“La urgencia es hoy, pero la tarea también es de largo plazo. Apoyar la contratación ahora y preparar un mercado laboral capaz de transformar el crecimiento futuro en más y mejores empleos”, cerró.