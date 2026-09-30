INE: Tasa de desempleo del trimestre junio-agosto de 2026 subió a 9,6%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa del desempleo del trimestre junio-julio-agosto se ubicó en 9,6%.

La cifra registra un aumento de 1,0 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, debido al incremento de la fuerza de trabajo (0,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,9%).

En tanto, las personas desocupadas tuvieron un alza a 13,0%, influidas por los cesantes (12,1%) y por quienes buscan trabajo por primera vez (23,2%).

De acuerdo al organismo, “las tasas de participación y de ocupación se situaron en 61,5% y 55,6%, decreciendo 0,3 pp. y 0,9 pp., en cada caso; mientras que la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,8%, influida por las personas inactivas habituales (1,6%) y personas inactivas potencialmente activas (3,4%)”.

INE: Desempleo femenino aumentó

El INE también reportó que la tasa de desocupación alcanzó 10,3% en mujeres, con un ascenso de 1,0 pp. en un año.

Esto se vio incidido por el “aumento de 1,3% de la fuerza de trabajo, mayor al 0,2% registrado por las ocupadas, mientras que las desocupadas se expandieron 12,2%, incididas tanto por las cesantes (12,8%) como por aquellas que buscaron trabajo por primera vez (6,2%)”.

En el caso de los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 9,1%, creciendo 1,1 pp. en el período debido a la disminución de 0,5% de la fuerza de trabajo, menor en magnitud a la caída de 1,7% registrada por los ocupados.