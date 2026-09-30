Exfiscal Gajardo apunta a eventual fraude al Fisco tras revelación de pagos a Hermosilla

El exfiscal Carlos Gajardo puso el foco en el origen de los pagos en efectivo que Luis Hermosilla declaró haber recibido durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera y planteó que su procedencia podría abrir una eventual arista por fraude al Fisco.

“La gran pregunta que surge es cuál es el origen de esos dineros en efectivo”, señaló Gajardo, quien sostuvo que una de las hipótesis que se ha instalado es que pudieran provenir de gastos reservados de la Presidencia o de ministerios.

“Que estemos, por lo tanto, en presencia de un delito de fraude al Fisco”, añadió el exfiscal, aunque hasta ahora no existen antecedentes públicos que acrediten que los recursos hayan tenido ese origen.

Los pagos relatados por Hermosilla

En su declaración ante la Fiscalía, Hermosilla aseguró que recibió pagos por gestiones judiciales realizadas junto al abogado Samuel Donoso y atribuyó la iniciativa al entonces Presidente Piñera.

El abogado estimó que cada uno recibía cerca de 100 UF mensuales, en pagos que se acumulaban y eran entregados en efectivo. También reconoció que no emitió boletas por esos montos y afirmó desconocer de dónde provenía el dinero.

Hermosilla precisó, además, que nunca conversó directamente con Piñera sobre estos pagos y que la información sobre ellos le habría llegado a través de integrantes del entorno del entonces mandatario.

Gajardo también interpretó las últimas declaraciones de Hermosilla como un posible cambio hacia una estrategia de mayor colaboración con el Ministerio Público, después de una etapa más confrontacional con la investigación.

El exfiscal sostuvo que las nuevas declaraciones pueden resultar relevantes para las distintas aristas del Caso Audios que todavía permanecen bajo investigación.