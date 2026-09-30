Los 10 fichajes más caros del Manchester City durante las temporadas en que infringió las normas financieras

El Manchester City fue declarado culpable de graves infracciones a las normas financieras de la Premier League durante nueve temporadas, desde la campaña 2009/10 hasta la 2017/18.

Una comisión independiente concluyó que el club utilizó acuerdos comerciales que permitieron inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costos registrados. Según la Premier League, estas operaciones alteraron las cuentas del club en más de 900 millones de libras.

El City rechazó las conclusiones y anunció que recurrirá a las vías de apelación disponibles. Las eventuales sanciones serán determinadas en un procedimiento separado.

Los 10 fichajes más caros del Manchester City en ese período

En paralelo al crecimiento deportivo del club, el Manchester City realizó algunas de las mayores inversiones de su historia en el mercado de pases. De acuerdo con las cifras de Transfermarkt, estos fueron sus diez fichajes más costosos entre 2009/10 y 2017/18:

Kevin De Bruyne: €76 millones, desde Wolfsburgo en 2015/16.

€76 millones, desde Wolfsburgo en 2015/16. Aymeric Laporte: €65 millones, desde Athletic Club en 2017/18.

€65 millones, desde Athletic Club en 2017/18. Raheem Sterling: €63,7 millones, desde Liverpool en 2015/16.

€63,7 millones, desde Liverpool en 2015/16. Benjamin Mendy: €57,5 millones, desde AS Monaco en 2017/18.

€57,5 millones, desde AS Monaco en 2017/18. John Stones: €55,6 millones, desde Everton en 2016/17.

€55,6 millones, desde Everton en 2016/17. Kyle Walker: €52,7 millones, desde Tottenham en 2017/18.

€52,7 millones, desde Tottenham en 2017/18. Leroy Sané: €52 millones, desde Schalke 04 en 2016/17.

€52 millones, desde Schalke 04 en 2016/17. Bernardo Silva: €50 millones, desde AS Monaco en 2017/18.

€50 millones, desde AS Monaco en 2017/18. Eliaquim Mangala: €45 millones, desde Porto en 2014/15.

€45 millones, desde Porto en 2014/15. Nicolás Otamendi: €44,5 millones, desde Valencia en 2015/16.

De Bruyne encabeza ampliamente el listado. El mediocampista belga llegó en 2015 bajo la dirección de Manuel Pellegrini y posteriormente se convirtió en una de las principales figuras de la era de Pep Guardiola.

La última temporada incluida en el período investigado, 2017/18, fue además especialmente activa en el mercado: ese curso llegaron Laporte, Mendy, Walker, Bernardo Silva y Ederson, entre otros.