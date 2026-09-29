Pavez dice que “es eventual” que la oposición acuda al TC por gratuidad en el registro de vándalos: “Esperamos convencer al Parlamento de que las personas que dañan la vida en común tengan sanciones”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó en CNN Prime la discusión legislativa sobre el registro de vándalos.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre cómo el Ejecutivo pretende lograr que, en caso de que el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades sea llevado ante el Tribunal Constitucional (TC), este no rechace la pérdida de gratuidad como sanción, considerando el pronunciamiento anterior sobre Escuelas Protegidas, Pavez respondió: “Nosotros tenemos una convicción: que para algunos delitos graves, especialmente graves, no era el caso de Escuelas Protegidas, donde no se vinculaba la actuación o la sanción de esa ley a delitos graves”.

“Aquí hay una hipótesis distinta. El registro de vándalos, a diferencia del proyecto de Escuelas Protegidas, parte de la base de que hay delitos tipificados por el ordenamiento jurídico y algunos especialmente graves. La propuesta, y así lo aprobó la Comisión de Seguridad, es que traigan como consecuencia el no acceso a la gratuidad”, explicó.

#CNNPrime | Máximo Pavez, subsecretario del Interior, por pérdida del acceso a la gratuidad en el registro de vándalos: “Vamos a insistir (…) Esperamos convencer al parlamento que es importante que las personas que dañan la vida en común tengan sanciones”@tv_monica… pic.twitter.com/VhJldNzznA — CNN Chile (@CNNChile) September 29, 2026

Al preguntar si considera que la iniciativa eventualmente podría ser admisible ante el TC, planteó que “las hipótesis de ambos proyectos de ley, la forma en que regulan los propios temas, son distintas, y nos parece que el Gobierno tiene el deber de insistir con una idea que ha sido, en su dimensión específica, respaldada por la ciudadanía”.

#CNNPrime | Máximo Pavez, subsecretario del Interior, por pérdida del acceso a la gratuidad en el registro de vándalos: “Que llegue al TC es eventual”@tv_monica

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—¿Confían en que pueden tener un resultado distinto con la nueva presidencia del TC?

—Para el Gobierno esto es una convicción. Lo planteó el Presidente José Antonio Kast desde el 1 de junio. El registro de vándalos, que está a cargo del subsecretario del Interior en su tramitación, ha mantenido una convicción: ante determinados hechos, algunos que son incivilidades, otros que son delitos tipificados por nuestro ordenamiento jurídico, que eso exista, que eso traiga consecuencias. Una de las cuales es que, para los delitos más graves, así lo aprobó la comisión de seguridad, se pueda tener un impacto en la gratuidad. Pero todavía nos falta la sala de la Cámara, todavía nos falta el segundo trámite constitucional. Estas son tramitaciones largas.

Asimismo, enfatizó que eventualmente la oposición podría acudir al TC. Sin embargo, expresó: “Nosotros esperamos convencer no solamente a la opinión pública, sino también al Parlamento, de que es importante que aquellas personas que dañan la vida en común tengan sanciones”, y dijo que la iniciativa ha ido avanzando de manera positiva.

Respecto a la relación con la oposición, expresó que “no hemos tenido su compañía. Esperamos que eso pueda cambiar en la sala, y esperamos que también eso pueda cambiar en el segundo trámite constitucional”.