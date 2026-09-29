Diputados republicanos defienden comercio de Magallanes con las Falkland: “Hay un intento sistemático del Gobierno de Milei por impedir el libre comercio”

(CNN Chile/EFE) — Los diputados Alejandro Riquelme (REP), representante de Magallanes y la Antártica Chilena, y Álvaro Carter (REP), presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, se refirieron a la discusión sobre las islas Malvinas.

Los parlamentarios republicanos defendieron el derecho de Chile a mantener conexiones comerciales con las islas Falkland, luego de las acciones anunciadas por el gobierno argentino contra Thales UK Limited por operaciones aéreas entre las islas y Punta Arenas.

Riquelme remarcó que “aquí existen acciones sistemáticas por parte del Gobierno argentino para impedir el libre comercio de Chile con otros países, en este caso con Gran Bretaña y las Islas Falkland”.

El parlamentario sostuvo que en noviembre está previsto el zarpe de un buque desde Punta Arenas hacia las islas y planteó que “el progreso de Magallanes, el libre comercio de Chile y de Magallanes no puede estar supeditado a las diferencias que pueden existir entre Argentina y Gran Bretaña”.

Ante esta situación, Riquelme adelantó que enviará un oficio a Cancillería para solicitar un pronunciamiento sobre las declaraciones provenientes de Argentina y pedir respaldo a la legítima ruta comercial entre Punta Arenas y las islas.

El diputado por Magallanes también apuntó a los tratados vigentes entre ambos países.

“Acá hay que ser súper claro, la Convención del Mar, el Tratado de 1881 y el Tratado de 1984 permiten el libre desplazamiento por el Estrecho de Magallanes hacia y desde el Atlántico. Ningún país, ni Chile ni Argentina, puede impedir el libre derecho de una empresa chilena de comerciar con las Islas Falkland”, afirmó.

Riquelme acusó que “acá hay un intento sistemático del Gobierno del Presidente Javier Milei de impedir el libre comercio entre Chile y las Islas Falkland. Por supuesto que esto podría generar un nuevo conflicto entre Chile y Argentina, pero quien está generando el conflicto claramente es el Presidente Javier Milei al no respetar los tratados internacionales y los tratados que tenemos entre Chile y Argentina de límites y fronteras”.

“Argentina no puede reclamar algo que Chile tiene todo el derecho”

Por su parte, Carter agregó que “Argentina no puede reclamar algo que Chile tiene todo el derecho. Si bien es cierto, Chile tiene una política exterior respecto a la reclamación de Argentina sobre las Malvinas Falklands, el punto es que Chile tiene derecho siempre a decidir con quién o no llevar a cabo transporte o comercio”.

El presidente de la Comisión de Defensa enfatizó que espera que el país mantenga esa posición y “permita que Punta Arenas continúe con su intercambio con las islas”.

Carter añadió que “hoy día estamos sumamente claros de que se va a mantener el comercio con las Malvinas Falklands. Por lo tanto, insistimos, nosotros como país no podemos permitirnos entrar en un bloqueo económico con alguien que ha sido aliado nuestro durante 50 años, que son los ingleses”.

Dijo que “nosotros como país tenemos derecho a tener viajes con quien queramos y también mantener el comercio con quien queramos”.

Cabe recordar que el gobierno trasandino inició un procedimiento sancionatorio y judicial contra la empresa Thales UK Limited por operaciones realizadas en la ruta aérea que une las islas con la ciudad chilena de Punta Arenas. En ese proceso, la administración de Javier Milei argumentó que estas se realizaron sin autorización argentina.

A través de su perfil en la red social X, Milei destacó las medidas anunciadas este lunes y subrayó que buscan detener “el saqueo ilegal” de recursos argentinos en el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y que Argentina reclama como propio.

“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, enfatizó, y concluyó: “Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras”.