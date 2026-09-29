Directora de Prodemu pide retirar a Simone de Beauvoir de la lista de autoras destacadas: Tomó la medida tras revisar su biografía en Wikipedia

La directora ejecutiva de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), Jessica Flores, solicitó retirar de la lista de autoras recomendadas por el organismo a la escritora francesa Simone de Beauvoir.

El mandato fue comunicado a través de un correo electrónico interno, en el cual Flores justificó su decisión basándose en un extracto copiado textualmente desde Wikipedia, según informó The Clinic. El escrito veía un antiguo episodio en la vida de la destacada escritora, el cual no fue acreditado legalmente en su época.

En el mensaje, la autoridad apuntó al fin de la carrera docente de Beauvoir en 1943, cuando el Ministerio de Educación de Francia le revocó la licencia para enseñar tras ser acusada de corrupción de menores, en un caso relacionado con una presunta relación con su alumna de 17 años, Natalie Sorokin.

“Debo manifestar mi preocupación respecto a las autoras que seleccionaron para destacar en el mes de octubre; al realizar al azar una revisión de la bibliografía de una de ellas, me encuentro con esto“, dice el correo enviado por Flores en el que solicita eliminar el nombre dentro de las recomendaciones de octubre.

La respuesta de la institución

Luego de la filtración del correo, la Dirección Nacional de la entidad descartó que la medida sea una censura al legado de la pensadora. Desde la institución sostuvieron que los textos que componen su patrimonio bibliográfico continuarán disponibles para su uso dentro de la Biblioteca de las Mujeres.

“La decisión adoptada no significa desconocer la relevancia intelectual, filosófica e histórica de Simone de Beauvoir, ni mucho menos censurar su obra”, sostuvieron, señalando que solo se frenó su aparición en un video para redes sociales: “Aquí no se ha retirado un libro, prohibido una autora ni impedido el acceso a sus ideas, sino que se ha decidido no incluirla en un reel sobre autoras francesas”, afirmaron al citado medio.

La fundación recordó que la escritora ya ha sido protagonista de diversos homenajes previos en las redes sociales oficiales de Prodemu, tanto en sus natalicios como mediante carruseles acerca de su trabajo. Ahora, la nueva dirección busca potenciar el catálogo sumando nuevos perfiles, priorizando la visibilidad de literatas nacionales.