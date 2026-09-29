Diputado Ossandón (PDG) denuncia recibir mensajes “amenazantes e intimidatorios” por redes sociales

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Fabián Ossandón, anunció este martes que presentará una denuncia ante las autoridades tras recibir mensajes amenazantes en su contra.

A través de un comunicado público, la Oficina Parlamentaria de Ossandón informó que los antecedentes del caso ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

“La Oficina Parlamentaria del diputado Fabián Ossandón informa que, ante mensajes de carácter amenazante e intimidatorio recibidos a través de redes sociales, se ha decidido poner los antecedentes en conocimiento de las autoridades y efectuar la denuncia correspondiente, para que los hechos sean investigados y se determinen las eventuales responsabilidades”, señalaron.

Si bien explicaron que “la libertad de expresión y la crítica son esenciales en democracia”, advirtieron que esto no puede “confundirse con amenazas, intimidaciones o intentos de coacción destinados a condicionar el legítimo ejercicio de la función parlamentaria”.

En esa línea, enfatizaron que ese tipo de conductas “no pueden normalizarse ni quedar sin investigación”.

Además, afirmaron que el diputado continuará ejerciendo sus labores parlamentarias “con normalidad” y que “no se dejará amedrentar”.

“Seguirá realizando su trabajo con responsabilidad, convicción y conforme al mandato que la ley le entrega”, concluyeron.