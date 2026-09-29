Autoridades anuncian cierre preventivo en Los Libertadores por “condiciones climáticas desfavorables”

Esta tarde, la Delegación Providencial de Los Andes anunció un nuevo cierre preventivo para el complejo fronterizo Los Libertadores.

De acuerdo con la información, el cierre surge luego de una reunión con el comité de Coordinación Chilena y Argentina, donde los reportes presentados indicaban “inestabilidades climáticas” anunciadas para la alta cordillera.

La suspensión del tránsito para todo tipo de vehículos se realiza con el fin de asegurar condiciones de transitabilidad.

A partir de las 21:00 horas de este martes se cierran las barreras para Guardia Vieja y Uspallata.

Por su parte, el túnel internacional cerrará a las 23:00 horas para Chile y Argentina.

Se espera que haya precipitaciones, nevadas y formación de hielo; por ello se anuncia el cierre preventivo como una medida de prevención.