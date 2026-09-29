“Creo que hay un punto de aprovechamiento político”: Constanza Hube (UDI) por críticas de Paulina Núñez (RN) al gabinete de Kast

La diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Constanza Hube, se refirió a los dichos de la presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, sobre el gabinete del Presidente José Antonio Kast.

La gremialista, en el programa Desde la Redacción de La Tercera, sostuvo que no comparte el tono de Núñez, puesto que, en su rol como presidenta de la Cámara Alta y también por su influencia al interior de su partido, “tiene una línea directa” para expresar sus preocupaciones al Ejecutivo.

En esa línea, remarcó que cuando uno es parte del oficialismo, este tipo de declaraciones son innecesarias.

“Cuando eres oficialista, este tipo de declaraciones no es necesario hacerlas. Yo creo que hay un punto de aprovechamiento político por parte de la presidenta del Senado. La presidenta del Senado no necesita mandarle mensajes por el diario a su gobierno, no lo necesita”, subrayó.

Por otro lado, sobre su visión del gabinete, comentó que la fusión de ministerios le parece una buena decisión, pero consideró importante que exista una vocería permanente para plantear las iniciativas del gobierno.

En ese ámbito, afirmó que la función que cumple el biministro Claudio Alvarado es “incompatible” con la vocería, puesto que debe mantener un diálogo permanente con la oposición y “se hace complejo cuando, además, tiene que ser un escudo” para el gobierno.

¿Qué dijo Paulina Núñez?

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, analizó el gabinete del Presidente José Antonio Kast y planteó que el Ejecutivo requiere fortalecer su capacidad de diálogo y comunicación con el Congreso.

Consultada en el programa Me enteré por la prensa de T13 sobre el tema, tras la controversia que generó el rechazo de la reforma constitucional que buscaba ampliar de 5 a 30 días el plazo de detención asociado a la ejecución de expulsiones administrativas de personas extranjeras, la legisladora de Renovación Nacional (RN) respondió:

“Yo creo que acá hay una cuestión que debería venir desde más arriba. Yo creo que si nosotros tenemos todos los días distintas señales que no se traducen en ánimo de ir a dialogar, de recoger propuestas, de modificar un poco, de tomarnos un poco de tiempo si es necesario y, en definitiva, de construir un mayor consenso, poco y nada puede hacer la Segpres”.

“O sea, creo que al final acá se requiere de una cirugía mayor”, afirmó.

Desde su evaluación, “se nota el déficit político (…) o sea, qué duda cabe que se nota”.