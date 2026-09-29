La firme advertencia del canciller argentino a Chile por las Malvinas: “Esperamos que respeten los tratados”

El canciller argentino, Pablo Quirno, realizó una firme advertencia a Chile en el marco de la demanda trasandina por las Islas Malvinas.

El ministro del gabinete de Javier Milei, en diálogo con Radio La Red, abordó los encuentros de negocios que se están llevando a cabo en Punta Arenas, entre empresarios locales y miembros de las islas.

La relación con Chile y el gobierno del Presidente Kast es muy fluida e intensa. Discutimos estos temas constantemente. Y está el compromiso del gobierno chileno de seguir respetando, como lo ha hecho siempre, el reclamo de Argentina”, indicó.

Y agregó que “hemos acordado que todo lo que sea apoyo logístico para explotación de recursos naturales no se hará desde Chile”.

“Teenmos acuerdos vigentes con Chile y esperamos que Chile respete estos tratados, así como nosotros los respetamos”, cerró.