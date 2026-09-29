CyberMonday 2026 espera US$ 460 millones en ventas en su aniversario N.º 15

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) anunció este martes una nueva edición de CyberMonday, que se realizará entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre y reunirá a 514 marcas participantes.

Para esta versión se esperan ventas cercanas a US$ 460 millones, lo que representaría un crecimiento en torno a 3% respecto de 2025, junto con aproximadamente 4,5 millones de transacciones.

El lanzamiento se realizó en el marco de una jornada especial que conmemoró además los 15 años desde la realización del primer CyberMonday en Chile, período en el que el comercio electrónico pasó de ser un canal incipiente a consolidarse como parte relevante de la actividad comercial del país.

La primera edición, realizada en 2011, registró ventas por US$ 15 millones, mientras que en 2025 el evento alcanzó US$ 447 millones.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, recordó el punto de partida de la industria y el trabajo detrás de su desarrollo: “Partimos con 33 mil transacciones y hoy estos eventos alcanzan cerca de cinco millones. Ese crecimiento ha sido posible gracias a un trabajo sostenido de las empresas, que han sido capaces de colaborar, generar confianza y avanzar en seguridad, tecnología y medios de pago”.

“Puede sonar fácil, pero detrás de estos 15 años ha habido mucho trabajo para construir una industria que hoy es parte fundamental del comercio en Chile“, agregó.

Biministro Mas destaca impacto en consumo y empleo

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, participó del lanzamiento y destacó el aporte que esta nueva edición puede representar para la actividad económica y el empleo, en momentos en que calificó la situación laboral del país como una emergencia que exige dinamizar el consumo y reactivar el comercio.

“En tiempos en que la emergencia laboral nos exige hacer un esfuerzo especial para dinamizar las condiciones económicas del país y reactivar el comercio para generar más y mejores puestos de trabajo, este Cyber 2026 aparece como una gran oportunidad para darle un impulso al consumo y contribuir al crecimiento económico y el progreso social“, sostuvo.

“Estar presente en la conmemoración de los 15 años del Cyber es constatar cómo una visión del sector privado, articulada con fuerza por la Cámara de Comercio de Santiago, logró transformar de manera definitiva la estructura comercial, productiva y de consumo de nuestro país“, añadió.

Como parte de la conmemoración, la CCS realizó un reconocimiento a las empresas que participaron en los orígenes del Cyber Monday en Chile: Falabella, LATAM, Paris, Sodimac, Sony y Ripley, destacando la apuesta que hicieron por el comercio electrónico cuando el canal tenía una escala considerablemente menor a la actual.

Comercio electrónico podría alcanzar US$ 10.500 millones en 2026

A nivel de industria, la CCS informó que actualmente 64% de los usuarios de internet en Chile compra online y que las ventas digitales representan 13% de las ventas totales del comercio.

Para 2026, la entidad estima que el comercio electrónico podría bordear US$ 10.500 millones, luego de acumular cerca de US$ 6.500 millones y registrar un crecimiento real anual de 12,2% entre enero y julio.

Entre las herramientas incorporadas en los últimos años, la CCS destacó CyberAI, un asistente basado en inteligencia artificial que funciona como asesor disponible las 24 horas, permitiendo búsquedas en lenguaje natural, filtros de información y recomendaciones personalizadas.

Durante el CyberDay de junio de 2026, la herramienta alcanzó dos millones de sesiones, y una de cada tres interacciones pasó por el agente, con consultas concentradas principalmente en moda, electrónica y hogar, categorías que reunieron dos de cada tres preguntas realizadas por los usuarios.

La CCS también dio cuenta del funcionamiento de Resolución en Línea, la plataforma oficial que opera desde hace ocho años para canalizar consultas y reclamos asociados a las compras realizadas durante los eventos Cyber.

Según la entidad, el sistema registra un tiempo medio de resolución de 48 horas, mientras que el 85% de los casos se resuelve en el primer contacto.