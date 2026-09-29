Ministro Alvarado respalda a Barros tras polémica por Islas Malvinas: “Nunca ha manifestado una posición contraria a la del Gobierno de Chile”

El ministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, respaldó este martes al ministro de Defensa, Fernando Barros, tras sus dichos sobre las Islas Malvinas.

Cabe recordar que Barros se refirió a la disputa de Argentina con el Reino Unido respecto a la soberanía de las Islas Malvinas en conversación con Radio Polar. En aquella instancia, el secretario de Estado precisó: “Hay aspectos de prudencia. Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falklands, pero hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las Malvinas”.

Las palabras de Barros causaron que el canciller argentino, Pablo Quirno, lanzara una advertencia al Gobierno de José Antonio Kast, en la que remarcó que se tienen “acuerdos vigentes con Chile y esperamos que Chile respete estos tratados, así como nosotros los respetamos”.

“Él nunca ha manifestado una posición contraria a la del Gobierno de Chile”

Al ser consultado por la polémica, Alvarado sostuvo: “La postura de Chile respecto a la reclamación argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas históricamente se mantiene firme. Viene así desde el año 1992, ratificada por distintos gobiernos, y tan es así que, días atrás, en un comunicado conjunto entre el presidente Kast y el presidente Milei, se ratificó esa posición histórica de Chile, que no ha cambiado en nada”.

En esa línea, aseguró que “si uno lee en su conjunto las declaraciones del ministro Barros, él nunca ha manifestado una posición contraria a la del Gobierno de Chile respecto a la reclamación de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas”.

Asimismo, ante la consulta sobre eventuales represalias por parte del Gobierno argentino a raíz de los vuelos de la firma Thales UK Limited entre las Islas Malvinas y Punta Arenas —los cuales aseguraron que se realizaron “sin autorización” del país transandino—, el jefe de Gabinete señaló que las reclamaciones deberían ser por los canales correspondientes.

“Argentina, si estima que tiene que hacer alguna reclamación, la hará en el lugar que corresponde; hará las presentaciones diplomáticas del caso y la parte afectada, la parte de Chile, si se diera, hará los descargos, las defensas y manifestará su posición”, puntualizó.

En ese sentido, remarcó que “acá lo que manda al final es lo que Argentina siempre ha señalado, que es una reclamación de soberanía sobre las Islas Malvinas, y en ese sentido el Gobierno de Chile ha sido claro y categórico desde el año 1992 a la fecha”.

Por último, afirmó que “todas las conversaciones, las negociaciones que se hagan en el ámbito que establecen la Constitución y las leyes son legítimas. Y si alguien estima que se vulnera algún tipo de tratado o situaciones de otra naturaleza, existen los canales, los mecanismos para formular las reclamaciones, y, asimismo, para formular los descargos que correspondan”.