Pavez descarta un “quiebre” en el oficialismo, pero reconoce que existen “diferencias”: “No creo que esté bajo fuego amigo el ministro García Ruminot”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la relación entre el Gobierno y los partidos del oficialismo, especialmente con Renovación Nacional (RN), luego de las críticas de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien comentó que el gabinete “requiere de una cirugía mayor” y que “se nota el déficit político (…) o sea, qué duda cabe que se nota”.

“El Presidente José Antonio Kast le planteó al país un diseño y, mientras él mantenga esa posición, el diseño no va a cambiar”, enfatizó, y agregó: “La forma en que se ha coordinado la comunicación a través del biministro Claudio Alvarado, en las cuales algunos también estamos colaborando, nos han permitido llegar a la opinión pública con una opinión institucional y sobria”.

Respecto al debate sobre si existe o no un déficit comunicacional, Pavez afirmó: “Los gobiernos pueden hacer siempre mejor las cosas, pero a nosotros no nos parece que haya hoy un déficit que importe o implique un cambio de diseño”, y enfatizó que las comunicaciones se están trabajando y que las discusiones se resuelven al interior del comité político.

#CNNPrime | Máximo Pavez, subsecretario del Interior, por vocería: “No nos parece que exista un déficit que implique un cambio de diseño. Las comunicaciones se están trabajando”@tv_monica

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En cuanto a las descoordinaciones que se han producido entre las distintas carteras, afirmó que en situaciones se pueden producir “matices” por el contexto de entrevistas y declaraciones, en un “momento en que la política ofrecere vocerías permanentes en redes sociales, pero al final del día la comunucación y los mensajes del Gobierno en todos los temas se han ido ordenando”, en donde el protagonismo no recae solamente en en la Segegob, sino también en la colaboración de diversos ministros.

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Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre el artículo publicado por La Tercera, que señala que la comisión política de Renovación Nacional (RN) evaluaría si declara en “estado de reflexión” su relación con el Ejecutivo, a raíz de las críticas contra el ministro José García Ruminot por parte de parlamentarios republicanos y también de algunos gremialistas, Pavez respondió: “Las coaliciones políticas en el Chile de hoy y, en general, en el mundo, son mucho más complejas que hace 15 o 20 años atrás, por muchos factores que podemos discutir”.

“¿Qué es lo que ha visto el Gobierno? Unidad legislativa. Hemos visto un comité político que funciona los días lunes con mucha lealtad y con mucha franqueza al momento de plantear las definiciones, diferencias de opinión, propuestas, énfasis”, enfatizó.

—¿Tiene miedo de que se vaya Renovación Nacional?

—No, de ninguna manera.



—¿Cree que está en riesgo la participación de RN en el Gobierno?

—El Presidente Kast permanentemente tiene reuniones de coordinación con los propios presidentes de los partidos políticos. Cuando ha habido diferencias, se han enrielado en relación al Gobierno, y tampoco podemos desconocer, sin duda, que al interior de los partidos de la coalición, y eso es algo que el Gobierno observa y trata de acompañar y articular, pero que no le corresponde tomar partido, hay matices de tono, hay matices de estrategia. Por supuesto que los hay, y esa es la riqueza de tener un Gobierno que está apoyado por hasta seis fuerzas políticas.

—¿Está bajo “fuego amigo” el ministro José García Ruminot?

—No creo que esté bajo fuego amigo, porque yo no he visto a nadie de los partidos oficialistas pidiéndole la renuncia. ¿Quién no puede ser objeto de alguna crítica constructiva y oportunidad de mejora? Yo no he visto a ningún parlamentario pidiendo la renuncia ni diciendo “con este ministro no se vuelve a conversar”. ¿En qué momento se quiebran las coaliciones? Cuando se pierde la confianza, cuando un partido político deja de apoyar con sus votos al Gobiern, cuando se congela el diálogo. Nada de eso ha pasado. Lo que no significa desconocer que, evidentemente, hay una convivencia en la política chilena moderna, con matices, con diferencias de opinión, con asperezas también. Sí, eso es parte de la política que tiene nuestro país y que es la democracia que tenemos en el mundo hoy día.

#CNNPrime | Máximo Pavez, subsecretario del Interior: “Yo no creo que García Ruminot esté bajo fuego amigo. No he visto a nadie de los partidos oficialista pidiéndole la renuncia”@tv_monica

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Por tanto, descartó algún quiebre en el oficialismo. Sin embargo, reconoció que existen diferencias.

“Hay diferencias, por supuesto que sí, y está bien que las haya cuando hay diversas fuerzas políticas, eso está perfecto”, agregó, y aseguró que existe una coalición comprometida con el Gobierno.