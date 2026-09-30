Diputados oficialistas valoran Presupuesto 2027 anunciado por el Presidente Kast: “Tiene un aumento del gasto en 1,5%, es positivo”

Durante la noche de este martes, el Presidente José Antonio Kast se reunió con el oficialismo para presentar los principales lineamientos del Presupuesto 2027.

El encuentro se realizó en el Palacio Cerro Castillo y contó con la asistencia de parlamentarios del Partido Republicano, la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evópoli, Partido Cristiano de Chile y Demócratas.

Por parte del Ejecutivo, estuvieron presentes el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos (DD. HH.), Fernando Rabat. También estuvo presente el director de Presupuesto (Dipres), José Pablo Gómez.

La jefa de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, destacó que fue “una reunión muy importante. Hemos conocido los lineamientos centrales, los principios rectores de este proyecto de presupuesto para el 2027, y que tiene un aumento del gasto en 1,5%, que eso es por sobre lo que se había generado como expectativa, lo cual es positivo”.

“Y también tiene el foco en la responsabilidad fiscal, la contención y la consolidación fiscal, y en lo que es la generación de inversión, porque ello genera empleo, que lo que hoy día tiene una prioridad. Y eso está enfocado a los ministerios de Vivienda, de Obras Públicas. El eje de seguridad, por supuesto que tiene una vocación importante también como Defensa, que hoy día es necesario para el país”, detalló.

Además, comentó que el presupuesto también tiene un enfoque social.

Por su parte, el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, complementó que el Mandatario, junto con el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, les informaron que “va a haber un incremento del gasto más allá del 1% que se había especulado, va a ser de un 1,5%”.

“Nosotros estamos bien contentos porque es un presupuesto expansivo, un presupuesto que lo que busca es hacerse cargo de las urgencias laborales del país”, expresó Schalper.