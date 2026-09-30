Vuelo con destino a Israel fue desviado a Arabia Saudita tras “incidente” entre los pilotos: Se emitió una señal de emergencia

(CNN) – Según fuentes consultadas por CNN, un violento incidente entre dos pilotos ha causado que un avión de FlyDubai que viajaba de Dubai a Tel Aviv se desviara a Arabia Saudita.

Según datos de seguimiento de vuelo revisados por CNN, la aeronave descendió 5.304 metros (desde 10.363 hasta aproximadamente 5.060 metros) sobre el noroeste de Arabia Saudita en poco más de dos minutos, alrededor de la 1:20 a. m. (hora del este).

Posteriormente, la aeronave transmitió una señal de emergencia a la 1:32 a. m. (hora del este).

Flydubai confirmó que uno de sus aviones “sufrió un incidente durante el trayecto” mientras volaba desde el Aeropuerto Internacional de Dubai al Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Israel el miércoles, pero ofreció pocos detalles adicionales.

Un portavoz de Flydubai declaró que el avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) de Arabia Saudita y que todos los pasajeros se encuentran a salvo y localizados.

“Nuestros equipos están colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes. Se publicarán más actualizaciones a medida que se disponga de información adicional confirmada”, declaró el portavoz.

Fuentes informaron anteriormente que un “incidente violento” entre dos pilotos fue la causa del desvío.

¿Qué se sabe del incidente?

Según informaron fuentes a CNN, un “incidente violento” entre dos pilotos provocó que un avión de Flydubai que viajaba de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) a Tel Aviv (Israel) tuviera que desviarse a Arabia Saudita esta mañana.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre la situación: