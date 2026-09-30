Avanza en el Congreso: Proyecto busca evitar paralización de juicios orales ante ausencia de imputados

La Sala del Senado despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que busca evitar la paralización de juicios orales y permite la dictación de sentencia definitiva en ausencia del imputado.

La propuesta modifica el Código Procesal Penal con el fin de regular la continuidad del juicio oral y permitir la dictación de sentencia definitiva en ausencia del imputado.

Esto, luego de la votación de 58 indicaciones presentadas que, finalmente, fueron rechazadas.

En la sesión del pasado miércoles 23 de septiembre, la iniciativa fue aprobada en general junto con las letras y numerales del artículo único que no fueron objeto de indicaciones.

De ese modo, ayer en el Senado se enmendaron algunos aspectos del texto propuesto por la Comisión de Seguridad Pública respecto a la regulación de actuaciones previas al juicio oral y los supuestos que deben cumplirse para un juicio oral en ausencia del acusado.

A ello se suman aspectos sobre juicio oral en contra de varias personas acusadas, comunicaciones del tribunal, regulación de comparecencia tardía del acusado al juicio oral, entre otras materias, explicaron desde el Senado.