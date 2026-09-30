Intensas lluvias en la zona centro-sur del país: Reportan inundaciones en Lota

Intensas lluvias se han registrado en parte de la zona centro-sur del país.

El delegado presidencial provincial de Arauco, Pedro Marileo Lavín, señaló que durante la noche del martes y madrugada de este miércoles hubo precipitaciones intensas en la zona.

Y agregó que, luego de comunicarse con los municipios, estos no han reportado afectaciones producto del sistema frontal.

“No tenemos afectaciones de esta lluvia reportadas por los encargados de emergencia y riesgo de desastre de las municipalidades”, dijo.

“En cuanto a situaciones anteriores, mantenemos uno de los puentes en Tirúa que está inhabilitado para paso de vehículos. Sin embargo, se habilitó para el paso peatonal momentáneamente. Por tanto, las personas que en algún momento estaban aisladas en ese sector, hoy día ya tienen la posibilidad de salir en forma peatonal”, acotó la autoridad.

Marileo indicó que la Delegación continúa monitoreando la situación en el sector y evaluando alternativas de solución.

Por otro lado, se reportaron inundaciones en el sector de Lota Bajo tras la caída de poco más de 20 mm de agua en un par de horas, según indicó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda.