Salidas ascienden a 51: Gobierno habría solicitado renuncia al Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana por “pérdida de confianza”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, solicitó la renuncia del secretario regional ministerial (Seremi) de Vivienda de la Región Metropolitana, Sebastián Norambuena Yung, debido a una pérdida de confianza en su gestión e incumplimientos de metas establecidas por el titular de la cartera.

De acuerdo a la información recabada por Radio Bío Bío la renuncia se oficializará este miércoles.

Según información del Ministerio de Vivienda que La Tercera consignó, el puesto será asumido por Mauricio Bottner, quien actualmente se desempeña en la Sección Jurídica de la repartición. Con esta baja, serían 41 seremis y 51 salidas en total del Gobierno de José Antonio Kast.

La renuncia se habría informado a través de un mensaje de despedida que habría enviado Norambuena, en el que aseguró que su salida se debía a una “pérdida de confianza”.

Sebastián Norambuena Yung es arquitecto y máster en Desarrollo e Inversión Inmobiliaria y cuenta con un diplomado en Gerencia Pública.

La autoridad saliente es el hijo de Iván Norambuena, diputado de la Unión Democrática Independiente (UDI) por el distrito 46 de la región del Biobío.