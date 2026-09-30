Operación Apocalipsis II: Fiscalía acusa a dirigente de Anfup de manipular elecciones y facilitar red de corrupción

La Fiscalía Metropolitana Occidente entregó nuevos antecedentes sobre la Operación Apocalipsis II, que dejó tres personas detenidas en una nueva arista de la investigación por corrupción al interior de Santiago 1.

Entre los imputados se encuentra Álex Vega, histórico dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), además de su cónyuge y Juan Farías.

El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, sostuvo que Vega habría utilizado la estructura gremial para facilitar delitos vinculados a la red desbaratada en diciembre pasado y dar protección a otros funcionarios involucrados.

Fiscalía acusa fraudes para mantenerse como dirigente

Según Pastén, la investigación reunió antecedentes sobre fraudes destinados a asegurar las reelecciones de Vega, entre ellos falsificación de votos y firmas e incluso la sustracción de urnas.

“Tenemos antecedentes que vamos a verter en la formalización que dan cuenta de fraudes cometidos para asegurarse las reelecciones”, señaló el persecutor.

Vega será investigado por cohecho agravado reiterado y lavado de activos, mientras que su cónyuge también es indagada por su presunta participación en maniobras destinadas a mover y ocultar dinero proveniente de los delitos.

La Fiscalía también vincula al dirigente con un caso ocurrido en 2018, cuando un interno de Santiago 1 murió tras sufrir presuntos apremios ilegítimos. Por ese episodio también será formalizado Juan Farías.