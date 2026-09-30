FestiCiencia 2026 aterriza en Puente Alto con el objetivo de “acercar el conocimiento a las personas”

La ciencia y la tecnología saldrán de los laboratorios tradicionales para instalarse de lleno en la zona sur de la Región Metropolitana. Este jueves 1 de octubre, a partir de las 14:30 horas, el Centro Cultural de Puente Alto será el escenario de la novena versión de la feria científica abierta a todo público, según detalla el archivo FestiCiencia 2026 abre sus puertas en Puente Alto con experimentos.docx. La actividad, organizada por la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y la Municipalidad de Puente Alto, contará con stands interactivos donde las familias y jóvenes podrán interactuar con investigadores y experimentar con tecnologías como la impresión 3D y biomateriales.

La elección de esta comuna para el evento central responde a un trabajo de colaboración territorial que ambas instituciones sostienen desde 2021, considerando además que 2.841 estudiantes de la casa de estudios provienen actualmente de Puente Alto. De este modo, el encuentro busca descentralizar la divulgación científica, enmarcando sus actividades en la conmemoración del Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación, que en Chile se celebra el primer domingo de octubre. Además, durante la jornada se implementará el Pasaporte del Conocimiento, una dinámica interactiva diseñada para que los asistentes recorran y descubran los distintos espacios del festival.

En ese sentido, las autoridades académicas destacaron el rol de la universidad en la vinculación con los territorios. “Como universidad pública y tecnológica, tenemos el compromiso de acercar el conocimiento a las personas y generar espacios de encuentro con nuestros territorios. FestiCiencia UTEM expresa ese propósito al abrir oportunidades para despertar la curiosidad, hacerse preguntas, experimentar y compartir el conocimiento con niñas, niños, jóvenes, familias y comunidades”, señaló la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Marisol Durán Santis.

Sin embargo, el despliegue del festival no se limitó únicamente a la jornada principal. Durante los días previos, el certamen amplió su alcance llevando su programación directamente a las comunidades escolares, logrando reunir a 890 estudiantes y 52 docentes de las comunas de Estación Central y La Granja. A través del show científico de BLITZ y de talleres prácticos sobre polímeros e hidrogeles, los alumnos del Liceo Comercial B-72, el Liceo Patricio Aylwin y el Liceo Bicentenario Francisco Frías Valenzuela exploraron los principios de la bioimpresión y sus aplicaciones directas en áreas como la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa.