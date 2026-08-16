Parisi cuestiona liderazgo de Kast: “A Kast le pegan los ministros, le pega Squella, le pegan todos”

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó el liderazgo del Presidente José Antonio Kast, en medio de las recientes diferencias entre los ministros Jorge Quiroz y Claudio Alvarado y la salida de la ministra Natalia Duco.

En entrevista con Mesa Central, el líder del PDG se refirió al entrevero entre los ministros, luego del requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar un artículo de la megarreforma. A juicio de Parisi, la situación debió resolverse al interior del Gobierno y no hacerse pública.

“Se debió arreglar en el despacho presidencial y no por la prensa“, sostuvo.

En esa línea, el excandidato presidencial cuestionó la conducción del mandatario en esta problemática

“Kast no tiene liderazgo (…) A Kast le pegan los ministros, le pega Arturo Squella , le pegan todos. Ahí se demuestra que no hay liderazgo“.

Sobre la salida de la ministra del Deporte Natalia Duco y del subsecretario Andrés Otero, sostuvo que era una “crónica de una muerte anunciada” y lamentó que no se reemplazara por otra mujer.

“De hecho tiene que tener cuidado, porque ya está catalogado a nivel de la cultura pública que es un gobierno muy machista y creo que se equivocó (…) Las tres ministras han salido llorando”, afirmó.