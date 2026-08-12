Quiroz minimiza descoordinación con Alvarado por requerimiento ante el TC: “No hubo ninguna intención de no informar”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al enredo producido por el biministro Alvarado, quien reconoció que desconocía que el Gobierno ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar un artículo de la megarreforma.

El artículo exige a empresas concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y distribución de gas a reconectar de manera gratuita y sin condición de pago a usuarios residenciales y empresas ubicadas en zonas declaradas en estado de catástrofe.

“Fue un incidente más que nada, pero más bien menor“, indicó Quiroz respecto a este problema comunicacional.

El jefe de la billetera fiscal puso paños fríos a la situación, recalcando que se trataría de una descoordinación.

“La presentación al TC lleva la firma de cuatro ministros y la del presidente de la República. Obviamente, hay un tema, a lo mejor, de descoordinación o un incidente de comunicación, pero no pasa más allá de eso; no hubo ninguna intención de no informar“, enfatizó.

En esta línea, agregó que “no es mi responsabilidad estarme haciendo cargo de informar a cada una de las personas; hay un gobierno, hay organización y es perfectible siempre la comunicación, pero repito, es un tema más bien incidental”.

Por su parte, el biministro Alvarado sostuvo que “los procedimientos internos están en manos del ministerio que lleva la tramitación del proyecto y de la Segpres“.

Bajo esa misma línea, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, añadió que “en el comité político, los ministros estamos entrando y saliendo, entonces es muy probable que cuando se conversó, el biministro Alvarado haya tenido que salir a atender otra situación“.