“A alguien se le pasó tomar el teléfono”: Alvarado da por cerrado el impasse en el Gobierno tras requerimiento al TC

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, dio por cerrado este miércoles el episodio de descoordinación que se vivió al interior del gabinete.

Esto fue luego de que reconoció que no tenía información respecto al requerimiento que presentó el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) para declarar la inconstitucionalidad del artículo 31 de la megarreforma, el cual busca la reconexión gratuita de servicios en zonas declaradas de catástrofe.

En un punto de prensa, Alvarado reiteró que no sabía del recurso presentado durante el fin de semana: “Se ingresó el día sábado, y eso lo atribuyo a las diferentes acciones y actividades que tenemos en el Gobierno”.

Sin embargo, el secretario de Estado le bajó el perfil al asunto al comentar que “a alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar que ingresamos el requerimiento“.

Al ser consultado sobre a quién se le pudo haber olvidado notificarle, evitó dar nombres y señaló que “la tramitación del proyecto en forma directa siempre la lleva la cartera donde tiene su origen (Hacienda) y con el apoyo de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres)”.

Asimismo, descartó que el hecho responda a diferencias de fondo al interior del Ejecutivo: “No, es una decisión del Gobierno. Cuando se debaten y se discuten estos temas, cada uno de los ministros emite un juicio, emite una opinión. Mi opinión la dejo en el ámbito de las discusiones internas”.

En esa línea, sostuvo que “más que desprolijidad, dentro de las múltiples acciones que tiene un Gobierno, que de pronto a alguien se le olvide dar un aviso es parte de la vida“.

Finalmente, concluyó explicando que el único cambio necesario en la coordinación del gabinete “es reiterarle a los ministros cuál es mi número de teléfono“.