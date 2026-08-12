PlayStation revela edición limitada de la PS5 inspirada en Marvel’s Wolverine

PlayStation reveló una nueva colección de consolas y accesorios de edición limitada inspirados en Marvel’s Wolverine, el próximo videojuego de Insomniac Games que llegará a PS5 el 15 de septiembre de 2026.

La principal novedad es el paquete PS5 Edición Digital – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition, que incluye una consola PS5 Edición Digital, un control inalámbrico DualSense a juego y un código para descargar el videojuego.

Su diseño toma como referencia el traje y las garras de la versión Battle Reborn de Wolverine, con un acabado amarillo y marcas que simulan los cortes de sus garras y dejan ver parte del interior de la consola.

El mismo diseño llegará al DualSense Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition, que también podrá adquirirse por separado. Además, quienes ya tengan una PS5 Slim o una PS5 Pro podrán acceder a cubiertas de consola de edición limitada, disponibles en ediciones limitadas a través de distribuidores seleccionados.

La colección también contempla un segundo diseño para PS5 Pro, denominado Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition. Esta versión está inspirada en el adamantium presente en el esqueleto y las garras de Logan, con un acabado metálico y detalles que buscan recrear las marcas de las garras sobre la cubierta de la consola.

El diseño fue desarrollado en colaboración con Insomniac Games, Marvel Games y el artista gráfico escocés Jock, quien participó en el arte principal de Marvel’s Wolverine. El DualSense Adamantium también se venderá por separado y replicará el acabado metálico de las cubiertas.

“Quería mostrar a Wolverine en su versión más feroz para el paquete de consola PS5 y accesorios de edición limitada de Marvel’s Wolverine. Sigo realizando todos mis dibujos de forma tradicional, por lo que la oportunidad de combinar tecnología de vanguardia con la energía y la espontaneidad del dibujo a mano con tinta es increíblemente emocionante. Me sorprende lo bien que la consola y los accesorios capturaron la energía pura del dibujo, dándole vida a Wolverine de una manera completamente única”, sostuvo Jock, artista gráfico.