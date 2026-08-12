Google presenta Pixel Tag, su primer localizador de objetos que permite hasta encontrar tu teléfono

Este miércoles, Google anunció el lanzamiento del Pixel Tag, su primer localizador de objetos, el cual es capaz inclusive de hasta encontrar tu teléfono.

Este dispositivo de acero inoxidable tiene una batería de duración de un año que se puede reemplazar y utiliza la red Find Hub de Google para localizar diversos artículos.

“Delgada y ligera, la Pixel Tag está fabricada en acero inoxidable duradero, diseñado para resistir la flexión y el agrietamiento, y cuenta con certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo“, señalaron desde la compañía.

A diferencia del AirTag de Apple, el Pixel Tag también funciona a la inversa, ya que cuenta con un botón que el usuario o usuaria puede pulsar para hacer sonar su teléfono móvil Android cuando este se encuentra perdido.

“Abre la aplicación Find Hub para ver tus objetos en un mapa. Si pierdes un objeto con etiqueta, puedes hacerlo sonar si estás dentro del alcance de Bluetooth. La tecnología de banda ultraancha con detección de canales Bluetooth permite una búsqueda precisa, con indicaciones visuales de distancia y dirección para guiarte. Así podrás encontrar tus objetos perdidos incluso si están debajo de una pila de ropa o atrapados entre los cojines del sofá”, añadieron desde Google.

Además del Pixel Tag, Google anunció toda una familia de teléfonos que incluye los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold, además del Pixel Watch 5, un nuevo reloj inteligente que presenta una autonomía de batería que alcanza hasta las 40 horas en su versión de 45 milímetros.