Carabinero resulta herido a bala tras control de identidad en Antofagasta: Se encuentra fuera de riesgo vital

Este miércoles, tras un control de identidad en Antofagasta, un carabinero resultó baleado.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron en el pasaje Huanchaca con calle Chiloé, durante un despliegue policial relacionado con la Ley de Drogas.

Durante un procedimiento de fiscalización, un sujeto que se encontraba en un grupo huyó del lugar. El individuo fue seguido por un funcionario de la SIP de la Segunda Comisaría de la ciudad y, al ser alcanzado, habría efectuado disparos contra el carabinero.

Actualmente, el funcionario permanece en el Hospital Regional de Antofagasta con diagnóstico reservado.

Por disposición del Ministerio Público, se encuentran trabajando equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), especialistas del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar),

personal del OS9 para la búsqueda del sujeto.

El director del Hospital Regional de Antofagasta, Pedro Usedo López, informó que el funcionario policial se encuentra fuera de riesgo vital.

¿Qué paso?

El coronel Luis Muñoz, prefecto de Antofagasta, detalló que “carabineros de la Segunda Comisaría vestían de civil y procedieron a fiscalizar a unos individuos en el sector norte de la comuna, y uno de los sujetos controlados extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos a uno de los carabineros”.

🚨En desarrollo… Un funcionario de la SIP de la 2ª Comisaría de #Antofagasta resultó herido de bala tras un control de identidad. Carabineros se mantiene desplegado en el lugar, disponiendo de todos los recursos humanos y logísticos para dar con el paradero del agresor. pic.twitter.com/sY17PTUre3 — Carabineros Región de Antofagasta (@CarabAntof) August 13, 2026

Esta noticia fue actualizada a las 23:00 horas.