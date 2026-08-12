Cancillería reúne antecedentes para asistir a familia de niño chileno fallecido en terremoto de Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este miércoles que está recopilando antecedentes para ayudar a una familia en la repatriación de un menor chileno de seis años que perdió la vida a causa del terremoto en Colombia.

Fue el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, quien abordó el tema al ser consultado al respecto en el balance del Gobierno sobre el sistema frontal.

Lo anterior ocurrió tras el llamado a través de los medios del padre del niño fallecido, Ramón Muñoz, quien pidió apoyo para repatriar el cuerpo de Jesús Muñoz. Según denunció, en Bogotá no permiten la entrega del cuerpo de su hijo debido a que el menor no tiene nacionalidad colombiana.

“Nuestros consulados tienen como labor prioritaria atender los requerimientos de los chilenos. Sé que nuestro consulado en Colombia está viendo y reuniendo información sobre este asunto“, señaló Torres.

En esa línea, informó que la administración ya está realizando gestiones para “atender a la familia y concurrir en ayuda para su repatriación”.

“Nos han informado a Santiago del caso de este niño que, en un principio, se había identificado como colombiano, pero al parecer podría ser chileno. Estamos viendo la forma de atender a la familia y concurrir en ayuda para su repatriación“, explicó.

Cabe recordar que, durante la jornada, Cancillería también se contactó con 14 chilenos en Colombia, quienes confirmaron que “se encuentran en buenas condiciones” tras el terremoto de magnitud 7,4 que dejó más de 200 fallecidos, según consignó Emol.