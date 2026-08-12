Exministro Cordero destaca la figura de Tohá tras las declaraciones de Boric: “El éxito del fast-track legislativo es de la ministra”

El exministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó este miércoles la autocrítica del expresidente Gabriel Boric respecto a que la agenda de seguridad de su gestión “no fue creíble”, así como sus dichos sobre la exministra del Interior, Carolina Tohá.

La reflexión del exmandatario se produjo durante la presentación del libro “La resaca”, de Eugenio Tironi, marco en el que discrepó de la tesis de que la exministra Tohá haya ingresado a su Gobierno “para salvar los muebles”.

En conversación con 24 Horas, el exsecretario de Estado señaló que no es la primera vez que la exautoridad realiza un mea culpa sobre la gestión de su administración en seguridad.

“El presidente lo ha dicho con anterioridad. Recuerdo un par de entrevistas en que lo dijo, con esa característica que tiene de ser muy sincero. Pero, junto a esa sinceridad, la evidencia demostró que era una de las principales preocupaciones de los chilenos y el Gobierno se concentró en eso”, sostuvo.

“Ahí, el trabajo destacado que tuvo la ministra Tohá para tratar de generar un acuerdo político con la oposición es el mejor ejemplo“, argumentó.

En esa línea, afirmó que “para ser completamente franco, el éxito del fast-track legislativo es de la ministra Tohá“. Enfatizó además que, gracias a esto, se logró sacar adelante la creación del Ministerio de Seguridad Pública.

De esta forma, sostuvo que “la administración del presidente Boric también puede ser recordada por la capacidad que tuvo para leer la demanda de la sociedad chilena y adaptarse a ella, pese a todas las opiniones que podían existir en los parlamentarios del oficialismo en el Congreso”.

“Creo que fue una agenda valiente y que siempre tuvo un solo propósito. El tema de seguridad es clave: tiene que ver con la tranquilidad”, añadió.

“Al progresismo le falta sentirse más orgulloso de lo que hizo la administración de Boric en materia de seguridad”

Cordero también envió un mensaje a las colectividades de su sector, al exponer que “el progresismo siempre miró con distancia los temas de seguridad“.

“Yo soy un convencido de que no hay nada más distributivo que preocuparse de la seguridad pública. Las personas que tienen recursos pueden disponer de medios para protegerse en sus barrios, pero los más afectados en materia de seguridad son los más vulnerables. Eso nunca hay que perderlo de vista“, aseveró.

En ese sentido, indicó que “al progresismo le falta sentirse más orgulloso de lo que hizo la administración del presidente Boric en materia de seguridad. Creo que el tiempo mirará ese período con buenos ojos, sobre todo por la capacidad de generar acuerdos”.