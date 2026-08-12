“Me propuse estar del lado correcto”: Ministra Chomali aborda sus reparos a controles migratorios y proyecto “Escucha Tu Corazón”

La ministra de Salud, May Chomali, abordó este miércoles sus diferencias con la administración del presidente José Antonio Kast, al manifestarse en contra de la propuesta para realizar controles migratorios en centros de salud y ser la primera en adoptar una posición más tajante respecto al proyecto que busca modificar la ley de aborto en tres causales.

Chomalí señaló en CNN Prime que se ha propuesto como titular de la cartera “estar del lado correcto, de hacer lo correcto, o del lado donde la evidencia me dice si lo que voy a hacer le agrega o no valor” a su gestión.

#CNNPrime | May Chomali, ministra de Salud, sobre su posición en proyecto “escucha tu corazón” y tema migrantes en Salud: “Como ministra de Salud me propuse de estar del lado correcto, de hacer lo correcto”@tv_monica

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“En el tema tanto de los migrantes como del proyecto ‘Escucha Tu Corazón’, ninguna de las dos decisiones le agrega valor (a la salud pública); todo lo contrario, le quita valor”, afirmó.

Respecto a la migración, indicó que los antecedentes han demostrado que al realizar controles de extranjería en la red pública “se genera un problema de salud para los nacionales. Con esa evidencia llegamos y, bueno, se retiró la indicación”.

Una situación que, según expuso, sería similar en la iniciativa presentada por el Partido Nacional Libertario (PNL), ya que “tampoco hay ninguna evidencia” sobre un eventual efecto disuasivo.

“La ley lo dice superclaro: o sea, yo tengo el derecho, el doctor me lo puede ofrecer y yo puedo aceptarlo o rechazarlo; por lo tanto, no puedo obligar (a la madre) a hacerse un examen“, afirmó.

#CNNPrime | May Chomali, ministra de Salud, sobre su posición en proyecto “escucha tu corazón”: “Ley de Derechos y Deberes dice que no se puede obligar a hacer un examen”@tv_monica

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“¿A una mujer con un embarazo con inviabilidad fetal, o que arriesga su vida si continúa con la gestación, la voy a someter a un examen que ella no quiere? Por ahí pasa la cosa, por todo el dolor que le puede generar“, añadió.

“No me hubiera gustado estar en la posición del subsecretario”

Al ser consultada sobre si se sentiría tranquila de realizarse un examen en el mismo laboratorio que el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez (tras su salida por dar positivo en un test de drogas en junio), la ministra sostuvo que se sentiría tranquila “teniendo un buen protocolo”.

“Yo me sentiría tranquila teniendo un buen protocolo, independiente del laboratorio. No me hubiera gustado estar en la posición del subsecretario“, comentó.

#CNNPrime | May Chomali, ministra de Salud, por caso de test de droga a exsubsecretario Rodríguez y falta de protocolos: “No me habría gustado estar en la posición del exsubsecretario”@tv_monica

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En esa línea, indicó que hay “poca claridad” respecto a los tests de drogas aplicados a las autoridades de Gobierno: “En la ley de presupuesto aparece este tema de los exámenes de droga (…) sin el correlato de los recursos, sin presupuesto y con una descripción poco clara de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y cómo hay que financiarlo“.

“Hay muy poca claridad de cuándo se tiene que informar, qué es lo que se tiene que informar, etc. Lo que nosotros necesitamos es un protocolo y un examen que nos dé sobre el 95% de sensibilidad y 100% de especificidad“, agregó.

Respecto a la exautoridad, comentó: “No puedo poner las manos al fuego por nadie, pero si él tiene otros dos exámenes negativos en laboratorios reconocidos en nuestro país, quiero creer que efectivamente se trató de un falso positivo“.

#CNNPrime | May Chomali, ministra de Salud, por caso de test de droga a exsubsecretario: “No puedo poner las manos al fuego por nadie, pero imagino que, si él tiene otros dos exámenes negativos en laboratorios que tienen nombre en el país, yo quiero creer que efectivamente es un… pic.twitter.com/0wBNDAYuxA — CNN Chile (@CNNChile) August 13, 2026

Además, dijo que le “parece absolutamente lógico” que se aplique más de un examen a las autoridades, considerando la posibilidad de falsos positivos y la gravedad de las sanciones, como la pérdida del cargo.

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