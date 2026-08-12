Temblor se percibe en la zona central del país: Revisa su magnitud y dónde estuvo el epicentro

Un temblor de baja intensidad se percibió durante la noche de este miércoles en la zona centro del país.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 21:31 horas y alcanzó una magnitud de 4.4.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 9.154 kilómetros al norte de Petorca, en la Región de Valparaíso, a una profundidad de 93.9 kilómetros.

Desde el Senapred señalaron que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), están evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este“.

Hora Local: 2026/08/12 21:31:55, mag: 4.4, Lat: -32.17, Lon: -70.95, Prof: 93.9, Loc : 9.15 km al N de Petorca — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) August 13, 2026

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