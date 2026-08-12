Tohá matiza dichos de Boric mientras el Socialismo Democrático arremete contra el expresidente y asegura que ella “salvó la campana”

La exministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, respaldó este miércoles las declaraciones del expresidente Gabriel Boric y aseguró que los avances del gobierno anterior fueron posibles gracias al aporte de múltiples personas.

Durante la presentación del libro “La resaca”, de Eugenio Tironi, el líder del Frente Amplio (FA) comentó que discrepa de la tesis de que Tohá haya ingresado a su Gobierno “para salvar los muebles”.

“Una de las tesis que más se repite es que Carolina Tohá entró al gabinete ‘a salvar los muebles’. Discrepo de esa tesis (…) decir que solo por el ingreso de Carolina Tohá el gobierno se salva y ahí está el centro de conducción del gobierno, eso no es cierto“, sostuvo.

Al ser consultada por las palabras de Boric, la exministra indicó que “las cosas nunca son tan blanco y negro. Creo que muchas personas hicimos aportes para que ese gobierno saliera adelante, lograra reformas que fueron muy importantes y superara una crisis que era de magnitudes bíblicas, como fue la derrota en el Plebiscito y las secuelas que dejó la pandemia en términos de las arcas fiscales, la inflación y todo el desequilibrio económico que teníamos”.

Socialismo Democrático asegura que Tohá “no salvó los muebles, salvó la campana”

No obstante, las declaraciones del exmandatario sobre Tohá provocaron malestar en las filas del Socialismo Democrático (SD). El senador del Partido Socialista (PS) Gastón Saavedra afirmó que la extitular del Interior “no salvó los muebles, salvó la campana”.

“Cuando pasa mucho tiempo, las cosas se comienzan a olvidar, pero evidentemente la instalación del Socialismo Democrático al interior del gobierno del presidente Boric, nuestro gobierno, contribuyó a poner el acento en temas que eran principales, tales como la agenda de seguridad pública”, aseveró.

En esa línea, sostuvo que “no se debe subvalorar la participación del Socialismo Democrático. No hay que olvidar la agenda de seguridad y haber puesto la centralidad en la seguridad. No salvó los muebles, salvó la campana”.

En tanto, el senador del Partido por la Democracia (PPD) Pedro Araya criticó que “Boric parece olvidar con demasiada facilidad el desorden y las dificultades que enfrentaba su gobierno antes de la llegada de Carolina Tohá a Interior“.

Aseguró que la incorporación de Tohá “ayudó a ordenar la conducción política y, sobre todo, a asumir una realidad que durante demasiado tiempo algunos se resistieron a reconocer: sin seguridad pública no hay proyecto progresista que pueda sostenerse“.

Una postura similar manifestó el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, quien señaló que “Tohá fue un aporte relevante para el cambio que tuvo el gobierno luego de un primer año muy complejo. No se trata de salvar los muebles, sino de corregir el rumbo y en eso creo que ella, junto a varios otros, fueron significativos“.

Por su parte, la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, afirmó que “el Socialismo Democrático hizo un gran aporte al gobierno y particularmente en ordenar las prioridades, poniendo la seguridad en primer lugar y votando los proyectos de ley a favor”.