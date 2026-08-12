Liceo Augusto D’Halmar suspende clases presenciales tras denuncia por amenazas contra estudiante que se restó del “paro de lápices”

Durante este miércoles, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa (CMDS) informó la suspensión de las clases presenciales en el Liceo Augusto D’Halmar.

A través de una declaración pública, la CMDS señaló que la decisión de interrumpir las clases presenciales se debe a “situaciones que podrían afectar la integridad y seguridad de estudiantes y funcionarios. Se ha determinado, como medida preventiva ante las denuncias de público conocimiento, la suspensión de las clases presenciales a contar del jueves 13 de agosto”.

La institución remarcó que esta medida se adoptó mientras se desarrollan los procedimientos investigativos correspondientes, de acuerdo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

“Se informará oportunamente a toda la comunidad educativa la fecha de reanudación de las clases presenciales”, cerró el escrito.

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Los antecedentes del caso

El pasado lunes, la Fiscalía Oriente recibió una denuncia por parte de una apoderada de un estudiante de enseñanza media del Liceo Augusto D’Halmar, quien expuso mensajes con amenazas de muerte contra su hijo luego de que este se restara de una paralización estudiantil.

Además, presentó como antecedentes la difusión de información personal y fotografías.

Luego, a partir de una reunión entre la familia del estudiante y representantes del recinto educativo, se activó un protocolo de seguridad.

Estos hechos se enmarcan en el denominado “paro de lápices”, una movilización indefinida por parte de la comunidad estudiantil, que demanda mejoras en infraestructura y seguridad.